وقّعت الكلية الأسترالية في الكويت ومجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين، وجرت مراسم التوقيع بالحرم الجامعي يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر2021.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الترابط والتعاون بين الطرفين والتوسع في مجالات تصب في خدمة طلبة وخريجي الكلية، وبذلك التوقيع عضوية الكلية كعضو مؤسسي وفعال للمجلس.



وبهذه الخطوة الكريمة سيتمكن الطرفان من الحصول على فرصة للمشاركة ضمن فعاليات تربوية وخدماتية منسقة بشكل متبادل، وسيتم توفير كل الدعم لكافة الأنشطة المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك، وقد تم الاتفاق على تكثيف الدعم المقدم من قبل مجلس الأعمال الكويتي لمركز الابتكار وريادة الأعمال لدى الكلية والمساهمة بنموه بما يصب في مصلحة الجيل الصاعد في مجال الابتكار وريادة الأعمال.



والجدير بالذكر أن مجلس الأعمال الكويتي تأسس في عام 2016 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي كمنظمة غير ربحية مستقلة، ومن أهدافه تعزيز الخبرة والفرص والعلاقات لرجال الأعمال والشركات الكويتية في دبي وشمال الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر مجلس الأعمال الكويتي الأول من نوعه في مجال إدارة الأعمال خارج نطاق الكويت. وأما الكلية الأسترالية في الكويت، فهي من أوائل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الكويت. تأسست في عام 2004 بهدف توفير تعليم بمستوى عالمي في الكويت. وتحتفظ الكلية بعدد من مذكرات التفاهم مع عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمنظمات الدولية في مجالات مختلفة بغرض دعم مسيرة التنمية بالكويت، كما أن هذا النوع من التعاون والتنسيق يعتبر مهما لتعزيز شبكة علاقات الكلية المحلية والدولية وخدمة مباشرة للطلبة والخريجين، وقد بدأ الطرفان في إعداد جدول للنشاطات المشتركة للعام الدراسي 2021-2022.