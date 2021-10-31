عبدالعزيز الفضلي



انتهت فترة تمديد تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والتي قام وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب بتمديدها حتى يوم أمس الأول، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور في ضوء تدارس طلبات التسجيل المتأخرة. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الإدارات المدرسية لن تستقبل تسجيل أطفال جدد اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك التزاما بالتعليمات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن المدارس ستعاود عملية التسجيل بدءا من الثاني من شهر يناير من العام المقبل وفقا للتقويم الدراسي الذي أعلنت عنه وزارة التربية.



إلى ذلك، طلبت بعض الإدارات المدرسية من معلمي المواد غير الأساسية القيام بأعمال ليست من اختصاصهم، الأمر الذي أدى إلى وجود تذمر في هذا الجانب. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الأعمال المطلوبة من المعلمين تتضمن متابعة صيانة المرافق المدرسية وإحضار المعقمات والكمامات وغيرها من الأمور، لاسيما أنهم غير مكلفين بحصص حاليا، مشيرة إلى ضرورة تدخل الوزارة وإصدار تعليمات لوقف هذه التصرفات التي لا تليق بعملهم كمعلمين.



وذكرت المصادر أن عدم إسناد معلمي التربية البدنية والفنية والموسيقية حصصا بسبب الخطة الدراسية والتي تركزت على المواد الأساسية خلال هذه الفترة الاستثنائية لا يتطلب استغلال ذلك وتكليفهم بأعمال ليس من اختصاصهم.