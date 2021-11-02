تأمل أندية بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وسالزبورغ النمساوي التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما تخوض الجولة الرابعة اليوم، فيما يسعى برشلونة الإسباني إلى تعزيز حظوظه في رحلته إلى كييف.



وحقق كل من بايرن ميونيخ ويوفنتوس العلامة الكاملة حتى الآن في المجموعتين الخامسة والثامنة وكلاهما يلعب على أرضه في سعيه إلى الفوز الرابع تواليا حيث يستضيف الأول بنفيكا البرتغالي، والثاني زينيت سان بطرسبورغ الروسي، فيما يتصدر سالزبورغ المجموعة السابعة بسبع نقاط قبل زيارته إلى ألمانيا ومواجهة فولفسبورغ صاحب المركز الأخير بنقطتين.



ويتصدر بايرن ميونيخ قائمة الأندية الأوروبية مع أفضل خطي هجوم ودفاع حيث سجل 12 هدفا ومن دون تهتز شباكه.



في المقابل، سيخوض مهاجم العملاق البافاري الپولندي روبرت ليفاندوفسكي أمام بنفيكا مباراته الـ 100 في المسابقة الأوروبية. ويعود مدرب بايرن يوليان ناغلسمان لتسلم مهامه الفنية بعد غيابه عن المباريات الأخيرة عقب تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به في 21 أكتوبر.



وبخلاف بايرن، يمر برشلونة ثالث الترتيب مع 3 نقاط فقط، بأسوأ مرحلة في تاريخه، حيث يأمل أن يعود بالنقاط الثلاث من أوكرانيا عندما يواجه دينامو كييف في أول استحقاق أوروبي لمدربه الموقت سيرجي بارجوان الذي خلف الهولندي رونالد كومان المقال من منصبه.



واستهل بارجوان الحمل الثقيل بتعادل أمام ألافيس 1-1 في الدوري، في مباراة شهدت إصابة المدافع المخضرم جيرار بيكيه في ربلة ساقه اليمنى وشعور الوافد الجديد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بآلام في صدره، لينضما إلى عيادة مليئة بالمصابين، أبرزهم أنسو فاتي والفرنسي عثمان ديمبيلي والدنماركي مارتن برايثوايت وسيرجي روبرتو والهولندي فرينكي دي يونغ. لا يملك النادي الكاتالوني ترف إهدار المزيد من النقاط، فهو عليه فرض نفسه في كييف وتكرار الفوز ذهابا (1-0)، لكي يرفع رصيده إلى 6 نقاط في حال أراد الحفاظ على آماله بالتأهل للدور التالي.



وفي المجموعة السادسة، وعلى غرار برشلونة، يمر مان يونايتد المتصدر برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة بمرحلة عدم استقرار من ناحية النتائج.



ويملك مدرب «الشياطين الحمر» النرويجي أولي-غونار سولشاير سلاحا فتاكا بشخص البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وتبقى حظوظ التأهل من هذه المجموعة مشرعة على جميع الاحتمالات، فيونايتد لا يبتعد عن وصيفه أتالانتا سوى بفارق نقطتين، قبل رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى برغامو.



ويتربص فياريال المتوج بطلا للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم الماضي على حساب يونايتد بالذات، في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أتالانتا، بانتظار أي دعسة ناقصة من منافسيه على أمل أن يخرج بالنقاط الثلاث من مواجهته أمام يونغ بويز السويسري.



وفي المجموعة السابعة، يقف سالزبورغ المتصدر برصيد 7 نقاط على بعد 3 نقاط من التأهل، في حال تمكن الثلاثاء من تكرار فوزه ذهابا 3-1، على مضيفه فولفسبورغ الألماني متذيل الترتيب مع نقطتين.



في المباراة الثانية، يستقبل إشبيلية الإسباني صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، صيفه ليل بطل الفرنسي ثالث الترتيب مع نقطتين.



وفي المجموعة الثامنة، يسعى يوفنتوس إلى أن يعوض إخفاقاته في الدوري المحلي بعد خسارته في مباراتيه الأخيرتين، بحجز بطاقته الأوروبية عندما يستقبل زينيت الثالث (3 نقاط) الساعي للثأر من خسارته على أرضه ذهابا 0-1. في المقابل، يتوجب على تشلسي حامل اللقب وثاني المجموعة مع 6 نقاط الفوز على مضيفه مالمو السويدي صاحب القاع من دون رصيد، في تكرار لسيناريو الذهاب (فاز برباعية) من أجل تفادي مفاجأة غير سارة.