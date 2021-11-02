واصل وست هام يونايتد صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على مضيفه أستون فيلا 4-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجيزي لكرة القدم.



وبكر وست هام بالتسجيل عبر مدافعه بنجامين جونسون في الدقيقة السابعة، وأدرك أولي واتكينز التعادل في الدقيقة 34، لكن لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس منح التقدم مجددا للضيوف بعد أربع دقائق.



وتلقى أستون فيلا ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني بطرد مدافعه إزري كونسا (50)، فاستغل الفريق اللندني النقص العددي وأضاف هدفين عبر الإسباني بابلو فورنالس (80) وجارود بوين (84).



وتابع وست هام يونايتد انتفاضته منذ خسارته امام ضيفه برنتفورد 1-2 في المرحلة السابعة في الثالث من أكتوبر، وأضاف أستون فيلا إلى ضحيتيه مضيفه إيفرتون وضيفه وجاره توتنهام (فاز عليهما بنتيجة واحدة 1-0)، محققا فوزه السادس هذا الموسم.



ولحق وست هام يونايتد بمان سيتي الى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة وبات يتخلف بفارق الأهداف عن الأخير الذي مني بخسارة مفاجئة على أرضه أمام الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس 0-2 في افتتاح المرحلة، وبفارق 5 نقاط خلف تشلسي المتصدر ونقطتين خلف ليفربول الثاني.



في المقابل، مني أستون فيلا بخسارته الرابعة تواليا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس عشر.



وفي مباراة ثانية، تنفس ليدز يونايتد الصعداء وعمق جراح مضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه 2-1.