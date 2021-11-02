استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الفوز بانتصار كبير على ضيفه ريال بيتيس بثلاثية نظيفة ارتقى به إلى المركز الرابع، في أبرز مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما عاد ريال سوسييداد الى الصدارة بتعادله مع أتلتيك بلباو 1-1 في دربي الباسك.

في المباراة الاولى، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» سجل كل من البلجيكي يانيك كاراسكو (27)، والأرجنتيني جيرمان بيتسيلا (63 في مرماه من طريق الخطأ)، والبرتغالي جواو فيليكس (81) أهداف أتلتيكو.

واستعاد ريال سوسييداد الصدارة بتعادله مع ضيفه أتلتيك بلباو 1-1 في مباراة مثيرة. وفرط ريال سوسييداد في فوز في المتناول بعدما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك (58 من ركلة جزاء) حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع التي شهدت إدراك بلباو للتعادل عن طريق إيكر مونيان (90+1).

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 25 نقطة. وحقق خيتافي فوزه الأول هذا الموسم بانتصار مفاجئ على إسبانيول 2-1.



إيطاليا



تابع نابولي وميلان بدايتهما القوية محققين انتصارهما العاشر بسجل خال من الخسارة فواصلا شراكة الصدارة بفوز الأول على مضيفه ساليرنيتانا 1-0، والثاني على مضيفه روما 2-1 في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم. في المباراة الأولى، نجح نابولي في تحقيق الفوز العاشر في مبارياته الـ 11 الأولى في الدوري للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017-2018.

وعانى الفريق الجنوبي الأمرين للتغلب على مضيفه التاسع عشر قبل الأخير وانتظر الدقيقة 61 لتسجيل هدفه الوحيد عبر المهاجم الدولي الپولندي بيوتر جيلينسكي. وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف أمام ميلان الذي حسم القمة أمام مضيفه روما بالملعب الأولمبي في العاصمة بفضل مهاجمه الدولي السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ومنح إبراهيموفيتش التقدم لميلان (26)، واقتنص ركلة جزاء سجل منها الدولي العاجي فرانك كيسييه الهدف الثاني (57)، وقبل نهاية المباراة قلص ستيفان الشعراوي النتيجة لروما.