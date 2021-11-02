اقتحم مشجعو غريميو أرض الملعب عقب المباراة التي خسرها فريقهم أمام بالميراس 1-3 فجر امس الاثنين في الدوري البرازيلي لكرة القدم، وحطموا المعدات الخاصة بتقنية الفيديو (VAR).



وأشارت بوابة «غلوبسبورت» إلى وقوع مشاجرات بين جماهير الفريقين داخل المدرجات عقب نهاية المباراة.



وذكرت البوابة البرازيلية أن جماهير غريميو ربما شعرت بالغضب بعد احتساب الحكم ضربة جزاء عقب الرجوع لتقنية «VAR» ليحرز منها بالميراس هدف التعادل1-1 وتردد أيضا أن جماهير غريميو حطمت معدات التصوير. ويحتل غريميو المركز الثاني من القاع بجدول ترتيب الدوري البرازيلي ويعاني الفريق من شبح الهبوط.