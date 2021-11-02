أكـــد النجـم الأرجنتيني ليونيل ميســـي مهاجم باريس ســان جرمان الفرنسي أنـــــه لا يفكـــر بالاعتزال بعد مونديال قطــــر 2022 في كـــرة القدم وذلك في مقابلة مـــع صحيفة «سبـــورت» الكاتالونية.

وقال ميسي (34 عاما) «صراحة لا افكر بهذا الأمر (الاعتزال) بعد ما حصل لي، أعيش كل يوم بيومه، كل سنة بسنة. لا ادري ماذا سيحصل في المونديال أو بعد المونديال، لا افكر بهذا الأمر على الإطلاق».

وقال في هذا الصدد «سنعود يوما ما للعيش في برشلونة، سنواصل حياتنا هناك. هذا ما تريده زوجتي وما أريده أنا أيضا.

لا ادري ما اذا كان هذا الأمر سيحصل مباشرة بعد انتهاء عقدي مع سان جرمان لكننا بالتأكيد سنعود إلى برشلونة».

وقال ميسي «اعشق ان اصبح يوما ما مديرا رياضيا، لا ادري ما اذا كان هذا الأمر ممكنــــا مع برشلونـــة ام لا.

وسئل عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، فأجاب «اذا حصل هذا الأمر، فسيكون رائعا لان ذلك سيعني الكثير لي الفوز بها للمرة السابعة. سيكون الأمر جنونيا».