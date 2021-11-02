أقال نادي توتنهام لكرة القدم أمس مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.



وكان سانتو (47 عاما) تسلم منصبه هذا الموسم وبدأه بشكل جيد بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري المحلي بينها الافتتاحية ضد مان سيتي حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه مني بعد ذلك بخمس هزائم في آخر سبع مباريات.



وقال المدير الرياضي في النادي اللندني فابيو باراتيتشي «أدرك جيدا كم أن نونو وجهازه الفني كانوا يريدون تحقيق النجاح وأنا آسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار». ومن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة سانتو، الايطالي أنتونيو كونتي.