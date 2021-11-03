شريف حمدي



تخطت القيمة السوقية لبورصة الكويت امس مستوى 42 مليار دينار، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، من خلال إضافة 235 مليون دينار مكاسب جديدة بنهاية جلسة أمس بنسبة ارتفاع 0.6%، وسط توقعات بأن تواصل القيمة السوقية قفزاتها خلال الجلسات المقبلة في ظل الزخم الشرائي الذي تحظى به الكثير من الأسهم في السوقين الأول والرئيسي. وبذلك تكون مكاسب القيمة السوقية بلغت 10 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي، إذ استهلت البورصة تعاملات 2021 بقيمة سوقية 32.2 مليار دينار، وأنهت جلسة امس بقيمة 42.028 مليار دينار.



لم تقتصر مكاسب السوق أمس عند هذا الحد، بل شهدت السيولة المتدفقة قفزة لافتة ببلوغ السيولة 102.2 مليون دينار بارتفاع 38% مقارنة بجلسة أول من امس البالغة 73.7 مليون دينار، وكان لافتا أن السوق الرئيسي استحوذ على 54% من إجمالي السيولة بقيادة سهم جي اف اتش الذي جاء بالصدارة من حيث الأسهم الأكثر تداولا بالقيمة بـ 10.3 ملايين دينار، تلاه سهم صناعات بـ 6.9 ملايين دينار، وسهم الافكو بـ 4.2 ملايين دينار، ثم سهم أهلي متحد بـ 3.9 ملايين دينار، ووثاق بذات القيمة من خلال كميات أسهم متداولة هي الأعلى أمس بـ 48.2 مليون سهم، محققا ارتفاعا سعريا قياسيا بـ 141%. وجاء الإقبال اللافت على أسهم السوق الرئيسي ليعزز مكاسب المؤشر الذي يضم غالبية الشركات المدرجة فوق مستوى 6000 نقطة الذي بلغه في جلسة افتتاح الأسبوع.



ويأتي هذا النشاط اللافت في أداء البورصة ليثبت أن سوق الأسهم هو الأكثر جذبا للمستثمرين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما يتجلى من خلال الزيادة الملحوظة في قيمة التداول اليومية.



ومتوقع ان تواصل البورصة الكويتية وتيرة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة في ظل توالي الكشف عن النتائج المالية لفترة الربع الثالث، والتي تبدو أنها استكمال للنصف الأول، وهو ما يعزز من حالة التفاؤل بالبورصة خاصة في ظل ارتفاع سقف التوقعات بالتوزيعات النقدية لكثير من الشركات والبنوك.



وأنهت البورصة جلسة أمس على ارتفاع جماعي للمؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% بإضافة 24.9 نقطة ليصل المؤشر إلى 7741 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2% بإضافة 76.4 نقطة ليصل إلى 6087 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% من خلال 40 نقطة ليصل إلى 7173 نقطة.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 57% بكميات اسهم متداولة 752 مليون سهم ارتفاعا من 479 مليون سهم في الجلسة قبل الأخيرة، وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعا امس بصدارة «الخدمات الاستهلاكية» بنمو 8.1%.