ينظّم بنك الكويت الوطني أكبر مهرجان رياضي في الكويت يوم السبت 4 ديسمبر المقبل ويعد لهذا اليوم برنامجا حافلا يتضمن العديد من المفاجآت والجوائز القيمة للمشاركين والمتسابقين. ويتضمن البرنامج تتويج المتسابقين الـ 6 الأوائل من الفئات المشاركة من النساء والرجال بالإضافة الى السحب على سيارة نيسان اكستيرا مقدمة من مجموعة البابطين، الشريك الاستراتيجي للسباق، إلى جانب مفاجآت وفعاليات مسلية أخرى.



ويستمـــر التسجيـــل على الموقع الإلكترونــــي nbk.com/nbkrun. بينما سيتم فتح مقر التسجيل الخاص بتسلم أرقام المتسابقين أبوابه ابتداء من الثلاثاء 30 نوفمبر الجاري ولغاية يوم الخميس 2 ديسمبر المقبل من الساعة 3 ظهرا ولغاية 9 مساء في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الأولى بجانب ستاربكس.



ويتعين على كل متسابق الالتزام بارتداء رقم السباق الذي تسلمه، حيث يتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية تسمح للجنة المنظمة للسباق معرفة مركز كل متسابق. وتتوزع جوائز المراكز الثلاثة الأولى لكل من النساء والرجال كالآتي: 1000 دينار، 700 دينار و500 دينار على التوالي.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي، ان الجميع مدعو للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الأكبر على مستوى الكويت والذي يعمد من خلاله البنك إلى تنظيم فعالية تتضمن العديد من الفعاليات التي يستمتع بها جميع المشاركين.



وأضاف ان تلك النسخة من السباق الذي لطالما اعتدنا عليه سابقا عندما كان شعاره للمشي بدلا من الجري حاليا متمسكا برسالته الأساسية، حيث كرّس مفهوم الرياضة لحياة وصحة أفضل على مدى 25 عاما كما نجح في حشد آلاف المشاركين من مختلف الأعمار وهذا ما نتطلع إليه يوم 4 ديسمبر، حيث ينتظرنا يوم رياضي حافل بالعديد من النشاطات والفعاليات والمفاجآت، حيث سيقام حفل ختامي ضخم في نهاية السباق في شاطئ الشويخ.



يشار إلى أن السباق يفتح مجال المشاركة لمن عمره 15 عاما وما فوق. وتبلغ مسافة السباق 11 كيلومترا، حيث ستكون نقطة انطلاق السباق للنساء والرجال من الجزيرة الخضراء في تمام 8:30 صباحا والانتهاء في حديقة شاطئ الشويخ على شارع الخليج العربي بجانب مبنى الـ KPC ذهابا باتجاه واحد فقط.



ويأتي سباق الوطني للجري في إطار المبادرات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها سنويا تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية المجتمع. وتشمل مبادرات الوطني مختلف الفعاليــــات الاجتماعية والإنسانيـــــة والخيريـــــة والتعليميـــــة والرياضيــة والبيئية التي تسعى إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته على نحو أفضل.