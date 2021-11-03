أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن وزارة المالية أبلغت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بضرورة إلغاء التدريب الداخلي والخارجي في ميزانية السنة المقبلة 2022/2023، وذلك أسوة بما حدث في السنة المالية الحالية، ضمن جهود ترشيد وتقنين الإنفاق.

وقالت المصادر إن التدريب في القطاع النفطي سيعتمد فقط على مركز التدريب البترولي في مدينة الأحمدي التابع لمؤسسة البترول الكويتية، مشيرة الى أن وقف التدريب الخارجي ستكون له انعكاسات سلبية على تأهيل العنصر الوطني الكويتي للعمل في القطاع النفطي والتزود بالخبرات العلمية والعملية الحديثة في الصناعة النفطية.