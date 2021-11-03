«بيتك» أفضل مزوّد تمويل مشاريع إسلامي في العالم

«بيتك ـ تركيا» أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا

«بيتك ـ ألمانيا» أفضل مؤسسة مالية إسلامية في أوروبا

«بيتك ـ تكافل» أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم

فاز بيت التمويل الكويتي (بيتك) بجائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2021» من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، وذلك ضمن النسخة الـ 14 للجوائز التي تمنحها المجلة سنويا.



كما منحت «غلوبل فايننس» «بيتك» جائزة أفضل مزود تمويل مشاريع إسلامي في العالم، إضافة إلى منحها شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك ـ تكافل» جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم، و«بيتك ـ تركيا» جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا، و«بيتك ـ ألمانيا»، جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في أوروبا.



وتسلم الجوائز الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك» عبدالوهاب عيسى الرشود، في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي بحضور حشد كبير من المصرفيين والمسؤولين والمهتمين في مجال المال والأعمال.



وعلى هامش استلام الجوائز، قال الرشود ان الفوز بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من مجموعة «غلوبل فايننس العالمية»، إلى جانب جوائز مرموقة أخرى للمجموعة، ما هو إلا تأكيد جديد على نجاح جهود «بيتك» في توفير أعلى مستوى من الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما بعد النجاحات المهمة التي حققها «بيتك» وساهمت في الارتقاء بصناعة الخدمات المصرفية في العالم، إضافة إلى حرصه على تقديم الدعم المنهجي والتشريعي لنشر صناعة التمويل الإسلامي مع تعزيز الابتكار والرقمنة واعتماد التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.



وأضاف ان الجائزة تؤكد الإسهامات البارزة التي حققتها المجموعة في نمو صناعة التمويل الإسلامي بكل الأسواق التي يعمل فيها «بيتك»، مشيدا بمواصلة استراتيجية التحول الرقمي، وتبني أحدث خدمات التكنولوجيا المالية «FinTech» مع تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوت في العمليات المصرفية، حيث نجح «بيتك» في طرح العديد من الخدمات الرقمية الأولى من نوعها على تطبيق الموبايل KFHonline، وعبر القنوات البديلة المختلفة بما فيها الفروع الذكية KFH Go، الأمر الذي يسهم في تعزيز تجربة العميل الرقمية ويقود التطور الرقمي في الصناعة المصرفية.



وأوضح الرشود ان جائزة أفضل مزود تمويل مشاريع إسلامي في العالم تؤكد الخبرات العريقة والواسعة التي يمتلكها «بيتك» في العمل المصرفي الإسلامي وإصدار الصكوك لبنوك وشركات وحكومات، وترتيب كبرى صفقات التمويل لمشاريع تنموية عملاقة في مجال البنية التحتية، بما يغطي كثيرا من القطاعات الحيوية، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير العديد من المنتجات المالية والبدائل والخيارات التمويلية التي يتم التعامل بها في الأسواق الدولية حاليا.



كما لفت الرشود إلى ان فوز بعض بنوك المجموعة بجوائز أفضل مؤسسة مالية إسلامية في أسواقها، إلى جانب فوز شركات البنك التابعة، يشكل تجسيدا للكفاءة والقدرة لدى كل الوحدات المصرفية في مجموعة «بيتك»، والأداء المنسجم والمتناغم الذي يمضي وفق قواعد ونظم محددة واضحة وعلى أسس سليمة من التنسيق والتعاون.



وتستند «غلوبل فايننس» في تقييمها للمؤسسات المالية الإسلامية إلى آراء مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع أنحاء العالم، فيما تضع معايير ومنهجية مهنية دقيقة مبنية على قياس أداء هذه المؤسسات منها تطوير الأعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات، فضلا عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والانتشار الجغرافي، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والعلاقات الاستراتيجية.



هذا، وقد تأسست مجلة «غلوبل فايننس» في العام 1987، وتتخذ من نيويورك مقرا لها، وتعتبر مصدرا موثوقا للبيانات المالية في أكثر من 190 دولة حول العالم، وتمتلك خبرة تمتد لـ 34 سنة في الأسواق المالية العالمية.