تحت رعاية وحضور وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، تستعد وزارة النفط تنظيم حفل جائزة التحول الرقمي (Hackathon 2021) في نسختها الأولى، والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الجاري، بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح، والوكلاء المساعدين، ومسؤولي الشركات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية والأكاديميين من مختلف الجامعات والكليات المشاركة.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي إن جائزة التحول الرقمي التي تم إطلاقها في 28 مارس 2021، وبالتعاون مع شركة شلمبرجير، قد شارفت على الانتهاء وتم الكشف عن الفائزين المشاركين من مختلف الجهات على موقع الوزارة الإلكتروني (www.moo.gov.kw) يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، حيث إن الجائزة منافسة فريدة لتطوير حلول مبتكرة للتحول الرقمي لتحديات صناعة النفط والغاز في الكويت باستخدام بوابة IIOT Edge الرائدة في الصناعة -Agora.



وذكرت وزارة النفط أن الجائزة تستهدف عددا من الشرائح المتخصصة ذات العلاقة لإنشاء برنامج نفطي رقمي متطور يهدف إلى خفض المدة الزمنية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة، وخفض تكاليف تشغيل العمليات وزيادة وتحسين الإنتاج، وقام برنامج الشؤون الفنية والقطاع الفني والتكنولوجي في وزارة النفط وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالإشراف على الجائزة والتجهيز لها مع شركاء النجاح.



وبينت وزارة النفط أن الجهات المشاركة في جائزة التحول الرقمي هي: وزارة النفط، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية الكويتية، الشركة الكويتية لنفط الخليج، شركة شلمبرجير الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الكلية الأسترالية في الكويت (ACK)، والجامعة الأمريكية للشرق الأوسط (AUM). وحول مجالات الجائزة، قالت وزارة النفط انها تحتوى على 3 مجالات هي: المجال الأول تحليل البيانات وتحويلها إلى بيانات رقمية، والمجال الثاني الخاص بمراقبة كفاءة المضخات، والمجال الثالث تصميم وبرمجة لوحات البيانات (مخصص للفئة الثالثة فقط/ مجموعة التخصصات الفنية في وزارة النفط). وعن الجوائز، ذكرت الوزارة أن الفئة الأولى من الجوائز سيحصل فيها أفضل فريقين (الأول والثاني) على فرص للالتحاق بدورات تدريبية (إجمالي 6 أشخاص) في شركة شلمبرجير وبناء على الأداء في التدريب سيتم توفير فرصة للحصول على وظيفة في شركة شلمبرجير، أما الفئة الثانية من الجوائز فتشمل منح أفضل فريقين برنامجا تدريبيا في أحد مراكز التعليم والتدريب التابعة والمقدمة من شركة شلمبرجير حول الابتكار الرقمي في صناعة النفط والغاز. وحول الفئة الثالثة من الجوائز، ذكرت وزارة النفط أنها تشمل منح أفضل شخصين قاما بتصميم لوحة متابعة رقمية برنامجا تدريبيا يعقد من قبل الخبراء في شركة شلمبرجير الكويت.



واختتمت وزارة النفط حديثها قائلة: «تكمن أهمية الجائزة في تشجيع كوادرنا الوطنية الشابة على المشاركة البناءة في التحول الرقمي ليغطي جميع مراحل الصناعة النفطية، وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع النفطي».