الدورة الحالية للمؤتمر تأتي تماشياً مع الرؤى التنموية للدول الخليجية المختلفة

المؤتمر يشكل فرصة للمبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمختصين

تنطلق خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، الذي تنظمه شركة «ايكوسيستم للاستشارات الإدارية» تحت رعاية وزير النفط والتعليم العالي د.محمد الفارس.



وفي هذا الإطار، أعلنت رئيسة المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني والمؤسس لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية د.هنادي المباركي، عن مشاركة نحو 300 شخصية خليجية متميزة في فعاليات المؤتمر الذي سيتم بثه عبر منصة Whova.



وأشارت المباركي إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر ستحظى بمشاركة متميزة من قبل نخبة متخصصة وحضور شيوخ ووزراء وشخصيات قيادية وخبراء، وذلك بهدف تبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية بما يساهم في دعم أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي نحو التنويع الاقتصادي الذكي القائم على المعارف والتكنولوجيا.



وأضافت أن الدورة الحالية للمؤتمر تأتي تماشيا مع الرؤى التنموية للدول الخليجية المختلفة، بدءا من رؤية الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر 2030، بالإضافة إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2035 ورؤية دولة الامارات العربية المتحدة 2050.



وأكدت المباركي على أن حفل افتتاح المؤتمر العالمي الثاني سيكون تحت رعاية وزير النفط والتعليم العالي د.محمد الفارس، ووزير التربية والتعليم سابقا د.موضي الحمود، ورئيس تحرير جريدة «الأنباء» يوسف خالد المرزوق، ومدير عام هيئة الشباب مشعل الربيع، ومستشار الأمم المتحدة رابعة الجمعة، والرئيس التنفيذي في شركة كامكو فرع المملكة العربية السعودية جراح الناصر، ومدير عام شركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا، ورئيس معهد المرأة للتنمية والسلام د.كوثر الجوعان، ومدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين وليد الخشتي، ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي ومدير عام الهيئة العامة للشباب عمر السيد عمر.



ولفتت إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركة نخبة من الخبرات والكفاءات الخليجية والعربية والعالمية المتميزة التي ستوفر عبر محاضراتها فرصة للتواصل بين الخبراء والمستشارين والاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال والمبتكرين وراسمي السياسات العالمية في مختلف المجالات مثل الاقتصاد الحديث والتكنولوجيا والتقنيات من خلال الأدوات والتطبيقات الناجحة واستراتيجيات الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وفي ختام تصريحها، دعت المباركي المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمختصين والمهتمين الى التسجيل المجاني في المؤتمر عبر رابط شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية www.ecosystemconsultants.com



ورابط المؤتمر https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_s3VKlMWlQv2x3GI68jJbSA.