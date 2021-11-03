العمل التطوعي رديف للجهود الحكومية.. والكويت والإمارات كيان واحد وتتكاملان بمختلف القطاعات والمجالات

أسامة دياب



أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد د.مطر حامد النيادي عمق وقوة ومتانة العلاقات الكويتية - الإماراتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة على مختلف الأصعدة ومجالات التعاون الثنائي، موضحا أن مكمن قوة تلك العلاقات هو أن الآباء المؤسسين هم من أرسوا دعائمها، فضلا عن كونها تحظى برعاية القيادة السياسية في كلتا الدولتين الشقيقتين.



وأعرب النيادي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن سعادته للمشاركة في حملة تخضير التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، مشيرا إلى حرص السفارة على القيام بدورها المجتمعي والنابع من إيمان راسخ بأنها جزء من المجتمع الكويتي وجزء من جهود الحكومة الرشيدة لنشر الغطاء الأخضر والحفاظ على البيئة.



ولفت إلى أنه تمت زراعة 20 شتلة من أشجار «الغاف» في المحيط الخارجي للسفارة، موضحا أنها شجرة ذات معنى رمزي، فهي شجرة التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة وتناسب البيئة الخليجية ولا تحتاج إلى الكثير من المياه، متوجها بالشكر لمحافظ العاصمة وجميع العاملين في المحافظة وبلدية الكويت على دعمهم وإتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الحملة.



وأشار إلى أهمية العمل التطوعي كرديف للجهود الحكومية، والسفارة تساند الحملات التطوعية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في الكويت من منطلق أن الكويت والإمارات كيان واحد وبينهما تكامل في مختلف القطاعات والمجالات.



وعن تزامن زراعة أشجار الغاف في المحيط الخارجي للسفارة مع قمة المناخ في غلاسكو، أكد تطابق وجهات النظر بين الإمارات والكويت فيما يتعلق بالقضايا البيئية.