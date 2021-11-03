الزيدان: سنطلع الجهات المعنية على نتائج التجربة التي ستسهم في الحفاظ على الصحة العامة حال تعميمها

السفير الياباني: المشاريع البيئية تسهم في تعزيز التعاون.. والتقنية مستخدمة بمختلف المواقع في بلادنا

دارين العلي



أعلنت الهيئة العامة للبيئة أمس عن نجاح المشروع التجريبي الذي نفذته بالتعاون مع السفارة اليابانية باستخدام تقنية لطلاء الأسفلت قادرة على خفض درجة حرارة الأرض 10 درجات مئوية بالإضافة الى منع تطاير الحصى.



وعرض نتائج التجربة نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة د.عبدالله الزيدان من ممشى مشرف الذي اختير كموقع لتنفيذ المشروع التجريبي بحضور السفير الياباني ماساتو تاكو، مؤكدا السعي للتعرف على التكنولوجيا البيئية عالميا وتطبيقها في البلاد للمساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين الأوضاع البيئية في المناطق الحضرية ومختلف المواقع.



وقال الزيدان: تم العمل على استجلاب مادة قادرة على تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار 7 الى 10 درجات وحجب الحرارة ومنع تخزينها وتطاير الحصى ويمكن استخدام هذه التقنية في المناطق التربوية والصحية والمناطق الخدمية والحدائق العامة، وفي حال تعميمها ستسمح باستخدام هذه الأماكن بكل راحة وتخفيض تأثير الحرارة على الصحة العامة خلال فترة الصيف نهارا وليلا، مشيرا الى ان هذه التجربة بدأت الهيئة العمل عليها منذ العام الماضي خلال شهر أبريل، حيث تمت تجربة المنتج داخل المبنى الرئيسي للهيئة ثم طلاؤها في ممشى مشرف وقد أثبتت نجاحها.



وأضاف: لم يتم التواصل مع الجهات المعنية لتعميم هذه التجربة، حيث سيتم عرض نتائجها على المعنيين بهدف اتخاذ القرار المناسب وتعميمها في المستقبل على أكثر من موقع.



بدوره، لفت سفير اليابان في الكويت ماساتو تاكو إلى استمرار العلاقات الكويتية - اليابانية على مدار 60 عاما في مختلف المجالات، مشيرا الى ان الفعالية تسهم في تعميق التعاون بين البلدين في المجال البيئي.



وشكر تاكو الهيئة العامة للبيئة على سعيها لإنجاز هذا المشروع التجريبي واختيار التكنولوجيا اليابانية لتقليل درجة حرارة الأرض، مبينا ان هذه التقنية مستخدمة في اليابان بمختلف المواقع كالحدائق والأرصفة وأماكن ممارسة الرياضة.



وأعرب عن أمله في ان تسمح هذه التقنية بتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين المستخدمين لهذه المواقع، مؤكدا ان هذه التجربة التي تم تنفيذها أثبتت انخفاض درجات الحرارة في ممشى مشرف في الأماكن المطلية بالمنتج والتي بلغت 38 مئوية مقارنة بالأسفلت التقليدي، حيث بلغت 45 درجة، ما يعكس فعالية المنتج التي ستتضح خلال موسم الصيف مع تسجيل درجات حرارة تصل الى 50 درجة.



وذكر ان هذا المنتج يحافظ على الصحة العامة لمستخدمي هذه المواقع، معربا عن أمله في أن تعمم هذه التجربة على جميع الحدائق وأماكن ممارسة الرياضة ومداخل المدارس وغيرها، مؤكدا ان هذا التعاون ليس الأول من نوعه، حيث تقوم الجمعية الكويتية - اليابانية بحملات لتنظيف شواطئ الكويت بشكل دوري برعاية السفارة اليابانية، حيث ستنطلق أولى هذه الحملات في 27 الجاري بعد توقفها بسبب «كورونا».



من جانبه، أشار مدير عام جمعية مشرف التعاونية عادل السريع إلى ان الجمعية تعاونت مع «البيئة» في صبغ الأرض بالمنتج لاختبار فعاليته في تخفيض درجات الحرارة خصوصا ان الحرارة في الكويت عالية جدا.



وأوضح السريع ان التعاون مع شركة يابانية لجلب هذا المنتج الذي يخفض درجة حرارة الارض بنسبة 30% سينعكس إيجابا على مستخدمي الممشى، مبينا ان هناك تعاونا مع الجهات المنفذة لتعميم التجربة على كامل الممشى بطول 5 كيلومترات بالإضافة إلى واحة مشرف ومواقع أخرى تابعة للجمعية في المنطقة وذلك لخدمة قاطني المنطقة بشكل افضل.