قام رئيس حملة «الكويت تقول شكرا» مزيد مبارك المعوشرجي بزيارة لمقر إمارة المنطقة الشرقية بالدمام ومقابلة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من أجل تقديم درع «لمسة الوفاء من حملة الكويت تقول شكرا» إلى صاحب السمو الملكي الراحل الأمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، نائب أمير المنطقة الشرقية خلال فترة الغزو العراقي على الكويت، لدوره الأخوي الملموس خلال أزمة الاحتلال العراقي على الكويت عام 1990 وعنايته الكريمة لإخوانه الكويتيين آنذاك في توفير السكن والمدارس وأمور المعيشة الكريمة، حتى تحقق التحرير في فبراير 1991.



يذكر أن حملة «الكويت تقول شكرا» حملة برعاية من مجلس الوزراء وتنفيذ وإدارة شركة براند للخدمات الإعلامية وتهدف الى تكريم الكفاءات الوطنية، وتكريم أيضا الرموز والأشخاص من الخارج الذين لهم دور مهم تجاه الكويت وقضاياها، من أجل تقديم واجب وفاء الكويت وتقديرها لهم، وتوثيق دورهم المهم وحفظه للحاضر وللأجيال بالمستقبل، وتوطيد العلاقات الأخوية المشتركة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة.