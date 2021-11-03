أسامة دياب



استضاف مجلس الأعمال الأميركي في الكويت «ABCK» بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة والبحرين وأبوظبي ودبي وعمان وقطر ندوة وورشة عمل افتراضية بعنوان «كيفية التعامل التجاري مع الجيش الأميركي» شارك فيها متحدثون من مركز المقاولات الإقليمي للجيش الأميركي - الكويت (RCC-KU)، وفيلق المهندسين بالجيش الأميركي، والجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي.

في البداية، رحب رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة بيت سويفت بالمشاركين، تلته كلمة افتتاحية من راعي الحدث، فينيسيا ممثلا بتوم ديرين، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط.

وافتتح الرائد إريك فورسي، مسؤول العقود ونانسي سيجارا، محلل المشتريات من مركز المقاولات الإقليمي - الكويت (RCC-KU) الندوة عبر الإنترنت من خلال الاجابة على الاسئلة التالية: لماذا يجب على الشركات التعامل مع الحكومة الفيدرالية الأميركية، وماذا RCC-KU تفعل، وماذا يشترون، وكيف يقرأون الطلبات والعقود، والأنظمة التي تحتاج الشركات للتسجيل فيها، وكيفية الاستجابة للفرص، والتوقعات الحكومية للمقاولين، والأخطاء الشائعة التي تسبب الفواتير المرفوضة، وكيفية الحصول على أداء سابق إيجابي.

بدوره، تحدث الرقيب الفني شيبا ماري وين، رئيس الطيران في البنية التحتية والرقيب مايكل رويبال، مسؤول المقاولات، عن دورهم والفرق التي تقدم دعم الحكومة الأميركية في البناء والخدمات والسلع وفريق بطاقة الشراء الحكومية (GPC)، حيث توفر العديد من الفرص للموردين المحليين.

من جهتها، أبرزت إيفيت ووكر، رئيس قسم التعاقدات لمنطقة الاستكشاف التابعة لفيلق المهندسين بالجيش الأميركي، أنهم أحد أكبر وكالات التصميم الهندسي العام وإدارة البناء في العالم.

لدى سلاح المهندسين بالجيش الأميركي برنامج بناء عسكري كبير، ومع ذلك، فهم يدعمون أيضا جهود الإغاثة في حالات الكوارث من خلال الاستجابة للكوارث الوطنية والعالمية من خلال توفير قدرات الهندسة والتخطيط للطوارئ ودعم البناء.