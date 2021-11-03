عبدالعزيز جاسم



تعرض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم لخسارة قاسية بنتيجة 1-5 من أوزبكستان مستضيف تصفيات المجموعة الرابعة ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، وحل منتخبنا في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وتأهل مسبقا من الجولة الماضية، وجاء المنتخب السعودي في الوصافة برصيد 3 نقاط وتأهل أيضا إلى النهائيات بعد فوزه على بنغلاديش متذيل المجموعة بثلاثية دون رد.



ولم يقدم منتخبنا الأداء المنتظر طوال المباراة على الرغم من إشراك المدرب كارلوس غونزاليس عددا من اللاعبين الجدد بصورة أساسية، حيث لعب عبدالرحمن كميل في حراسة المرمى، وفي الدفاع راشد الدوسري وعبدالعزيز ناجي ويوسف الحقان وجاسم عتيق، وفي الوسط ناصر فالح وعثمان الشمري وحسين أشكناني وسلمان البوص وفواز المبيليش، وفي المقدمة عيد الرشيدي.



ومع مرور الوقت سيطر الأوزبك على المباراة في كل شيء، سواء الاستحواذ أو الوصول للمرمى وكذلك التسديد من خارج المنطقة، ولم تكن للأزرق الأولمبي أي محاولة تذكر أو حتى تبادل للكرات في ملعبه، حتى جاء هدف التقدم لأوزبكستان برأسية راكيلوف ديوربك (37) ثم تبعها الهدف الثاني بعد تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ليكملها هوجمات ايركنوف (47) وسط غياب الرقابة الدفاعية.



وفي الشوط الثاني لم يتغير حال منتخبنا بل تراجع أكثر وزادت أخطاؤه خصوصا في خط الدفاع الذي كان مستسلما لهجمات المنافس، ولم يتأخر الهدف الثالث بعد كرة ثابتة سددها جاسوربك أخطأ فيها كميل بالتمركز ليكملها في المرمى (50)، وتمكن عبدالعزيز ناجي من تقليص الفارق بعد تسديدة خادعت الحارس الأوزبكي الذي أيضا أكلمها في المرمى (64)، إلا أن الفرحة لم تدم طويلا بعدما تسبب يوسف الحقان في ركلة جزاء ترجمها كوسيموف أولجبيك إلى هدف (67)، وكان الرد الوحيد من البديل مبارك الفنيني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم وأكملها عيد لترتطم بالقائم مرة أخرى لترفض دخول الشباك (75).



وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهائية عاد الدفاع للارتباك ليجد مهاجم أوزبكستان هوجمات ايركنوف نفسه في مواجهة كميل ليضعها بسهولة في المرمى(94).



تصحيح الأوضاع



ومع نهاية مباريات الاولمبي في التصفيات يجب أن يعمل الجهاز الفني على تصحيح أوضاع الدفاع الذي يعتبر الحلقة الاضعف في منظومة منتخبنا، ورغم ان مباراة أوزبكستان كانت تحصيل حاصل وجاءت بعد جهد كبير في مباراتين حقق فيهما منتخبنا الأهم وهو الفوز والتأهل بأريحية إلا أن علينا الاستفادة من هذه المباراة لأن نهائيات كأس آسيا سيكون معظم مستوى المنتخبات فيها كهذه المواجهة وربما أفضل.



إلى ذلك، يصل وفد الأزرق الأولمبي مساء اليوم وسيكون استقباله في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بعد خطفهم بطاقة التأهل للنهائيات.