تستمر على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية فعاليات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثانية للرماية في رمايات أسلحة الخرطوش ورمايات أسلحة الرصاص ورماية القوس والسهم الأولمبي، وقد سخر نادي الرماية كل إمكانياته من أجل إظهار هذه البطولة بشكل مشرف ولائق.



وقال أمين الصندوق بنادي الرماية عيسى بوطيبان، إن البطولة ستشهد منافسات قوية جدا في كل فعالياتها ومسابقاتها، حيث تخطى عدد المشاركين في البطولة 300 مشارك سيتنافسون في رمايات الخرطوش السكيت والتراب ورماية أسلحة الرصاص المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار والمسدس 25م والبندقية 50 مترا ورماية القوس والسهم الأولمبي، وتشهد البطولة مشاركة رماة دولة الإمارات في رماية أسلحة الخرطوش.



وسيشهد اليوم الأربعاء في التاسعة صباحا انطلاق التدريبات الرسمية لرماية السكيت والتراب للسيدات وفي الرابعة عصرا ستنطلق مسابقات رمايتي المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 للرجال ومن ثم إقامة الجولة النهائية والإعلان عن الفائزين، كذلك تنطلق التدريبات الرسمية لرماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 للسيدات في الساعة السادسة والنصف مساء.



هذا، وقد أجريت منافسات رماية القوس والسهم لفئة الناشئين على مدار اليومين الماضيين على ميدان نادي الرماية (فرع الجهراء)، حيث استطاع الرامي محمد التيسي الفوز بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني محمد المطيري، وفي المركز الثالث كريم السعيد، وسوف تستكمل اليوم منافسات رماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار للناشئين.