هادي العنزي



ألحق الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر الخسارة الأولى بنظيره العربي بعدما تغلب عليه 104-71 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الجولة الـ 4 لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة، وفي المواجهة الثانية سجل الساحل أول انتصاراته في البطولة متجاوزا التضامن 69-64 نقطة.



لم يمنح لاعبو «العنابي» أي فرصة لخصمهم في مجاراتهم بالمباراة، وذلك حتى الربع الأخير من المواجهة والذي حسمه لاعبو الأخضر لمصلحتهم 19-14 نقطة، لكن فارق النقاط الخمس لم يكن كافيا لتقليص الفارق الكبير بالنقاط الذي سجله النصر في الأشواط الثلاثة، فبعد بداية صاعقة وبنتيجة مضاعفة لـ «العنابي» (32-16)، واصلوا تفوقهم في الربع الثاني 26-17، فيما جاء الربع الثالث تأكيدا على الحسم «العنابي» وبنتيجة 32-19، مواصلا انتصاراته للمرة الثانية تواليا.



وفي المواجهة الثانية، سجل الساحل أول انتصار له في الدوري على حساب التضامن، بعد خسارته الأولى من اليرموك، فيما تكبد «العنيد» ثاني خسارة من النصر في الجولة الثانية.