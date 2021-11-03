توج فريق الأولمبياد الخاص الكويتي «نادي الطموح الكويتي الرياضي» مشاركته في ملتقى رياضة الفلور بول الموحد في إمارة الشارقة بتحقيق الميدالية الذهبية.



وبهذه المناسبة أعربت المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي ورئيس نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية رحاب بورسلي، عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية، مؤكدة أن الفريق يهدي فوزه الثمين إلى القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي الوفي.



وقالت بورسلي في تصريح صحافي عقب الفوز، إنه على الرغم من حداثة لعبة الفلور بول في مجتمع الأولمبياد الخاص، إلا أن لاعبي نادي الطموح أثبتوا جدارتهم في إحراز المركز المتقدم في الملتقى مع ارتفاع معنوياتهم وأدائهم المميز والمغلف بروح الحماس.



وأضافت أن مدربينا حضروا دورة تدريبية لمدربي وحكام الفلور بول خلال فترة الملتقى بالشارقة، وذلك بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص والأولمبياد الخاص الإماراتي، وبإشراف المحاضر والمدير الفني لرياضة الفلور بول بالأولمبياد الخاص الدولي ستين هومان من الدنمارك الذي قدم برنامجا نظريا وعمليا بمشاركة مدربين ومدربات من أندية ومراكز ذوي الإعاقة من داخل وخارج دولة الإمارات.



وتقدمت بورسلي بالشكر والتقدير لجميع الرعاة والشركاء الاستراتيجيين الذين يشاركون نادي الطموح في تحقيق أهدافه، وهم: الهيئة العامة للرياضة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص ونادي الألعاب الشتوية ووزارة التربية وزارة الإعلام، والإدارة العامة الطيران المدني والراعي الإعلامي جريدة «الأنباء» والناقل الوطني مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.



من جانبها، قالت نائب رئيس نادي الطموح الكويتي الرياضي هدى الخالدي، إن المشاركة المميزة لفريق الفلور بول للأولمبياد الخاص الكويتي في الشارقة جاءت ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البرنامجين الإماراتي والكويتي لتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، مضيفة أن العمل المشترك واستضافة فعاليات رياضية متنوعة بين مؤسسات وبرامج الأولمبياد الخاص أمر من شأنه أن يثري حياة الرياضيين من ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، ويدعم جهود دمجهم في المجتمع ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة 2030.