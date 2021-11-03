يعقوب العوضي



ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة، فاز كاظمة على الساحل 3 -0، فيما تفوق الكويت على الصليبخات، والقادسية على الشباب، والعربي على التضامن، والجهراء على اليرموك بالنتيجة نفسها.



وبمرور سريع على مواجهة الكويت والصليبخات، نجح الأبيض في السيطرة على المواجهة منذ انطلاقتها ولم يجد مقاومة تذكر من المنافس، لذاك على الجهاز الفني للصليبخات أن يعالج مكامن الخلل ويضاعف مواطن القوة لدى الفريق لتفادي الوقوع في الأخطاء التي أدت إلى خسارة المواجهة. ولم يختلف الأمر كثيرا في مباراتي العربي مع التضامن والقادسية مع الشباب، حيث إن الأخضر سيطر على مجريات اللعب ونجح في إنهاء المباراة، وكذلك القادسية الذي اجتاز الشباب، حيث سيطر الأصفر على منافسه وأنهى اللقاء لصالحه دون صعوبة.