استدعى مدرب السويد المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب الوطني في استحقاقيه أمام جورجيا واسبانيا الشهر الجاري من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، وذلك بعد يومين من تسجيل مهاجم ميلان الإيطالي هدفه الـ 400 في مسيرته في الدوريات.



وأدرج المدرب ياني أندرسون اسم أفضل هداف في تاريخ المنتخب (62 هدفا في 118 مباراة دولية) والذي احتفل ببلوغه 40 عاما الشهر الماضي، إلى قائمة اللاعبين بعد شهر من العودة الفاشلة بسبب الإصابة.



وتحل السويد في المباراتين كلتيهما ضيفة على جورجيا في 11 الشهر الجاري وإسبانيا في 14 منه.