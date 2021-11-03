أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، عن تعيين أنطونيو كونتي مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2023 بعد يوم من إقالة البرتغالي نونو إسبريتو سانتو.



وسيحل كونتي، مدرب تشلسي ويوفنتوس وإنتر ميلان السابق، محل المدرب البرتغالي الذي أقيل بعد 17 مباراة في المنصب عقب الخسارة 0-3 من مان يونايتد في الدوري مطلع الأسبوع.



وابتعد كونتي عن التدريب منذ إنهاء عقده مع إنتر في مايو بعد وقت قصير من قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي لأول مرة خلال 11 عاما.



وقال المدرب الإيطالي في بيان: «أنا في قمة السعادة للعودة للتدريب وأن أحقق ذلك في ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز لديه الطموح ليصبح بطلا مجددا». وأضاف: «لا أطيق الانتظار لبدء العمل ونقل الشغف للفريق والجماهير وكذلك العقلية والتصميم وهي الصفات التي ميزتني دائما لاعبا ومدربا».



وتصدر توتنهام الدوري في أغسطس الماضي عقب الفوز بأول 3 مباريات تحت قيادة نونو لكنه تراجع الآن للمركز التاسع بفارق 10 نقاط عن المتصدر تشلسي بعد 10 مباريات.



وستكون أول مباراة لكونتي غدا الخميس على أرض توتنهام ضد فيتيس أرنهيم بدوري المؤتمر الأوروبي.