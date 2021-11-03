أشاد مدرب ولفرهامبتون واندرارز، برونو لاجي، بأداء المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز بعدما سجل هدفه الـ 50 مع النادي خلال الفوز 2-1 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال لاجي للصحافيين: «ما يفعله راؤول لنا يتمثل في الركض لمدة 90 دقيقة. إنه أول شخص يضغط على المنافس، هذا أهم شيء يفعله لنا ويتعلق بطريقة الركض من أجل الضغط وبالطريقة التي يربط بها بين الخطوط تعتبر مهمة لنا».



وأضاف عن الهدف الثاني الذي سجله خيمنيز بعدما تابع تمريرة خاطئة «هذا مثال جيد لشخصيته، ركض وكان واثقا أن الكرة ستصل إليه وسجل بالفعل، لهذا السبب هو مثال يحتذى لما يفعله المهاجم». وحقق ولفرهامبتون الفوز الخامس له هذا الموسم، والرابع في آخر 5 مباريات خاضها، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون، الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي عند 14 نقطة في المركز العاشر. وتقدم ولفرهامبتون عن طريق ماكسي كيلمان (28)، قبل أن يضيف خيمنيز الهدف الثاني (32)، وسجل النيجيري أليكسي إيووبي هدف تقليص الفارق لإيفرتون (66).



إسبانيا



حقق غرناطة انتصارا كبيرا على مضيفه ليفانتي بثلاثية نظيفة في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني. سجل ثلاثية غرناطة كل من جيرمان سانشيز (7)، ولويس سواريز (38)، وأنتونيو بويرتاس (69). ورفع هذا الفوز رصيد غرناطة إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر. وفي مباراة أخرى، تعادل رايو فايكانو مع ضيفه سلتا فيغو بدون أهداف.



إيطاليا



حقق بولونيا الفوز على ضيفه كالياري 2-0 في ختام الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.



سجل هدفي بولونيا كل من لورينزو دي سيلفيستري (49)، وماركو ارناوتوفيتش (90).