نشرت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية أمس تصريحات أجرتها مع نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح قبل مواجهة برايتون يوم السبت الماضي عندما تعادل الفريقان 2-2.



وقال صلاح «من المهم حقا بالنسبة لي أن يقول الناس إنني أحد أعظم الهدافين في تاريخ النادي وأريد أن أفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، لهذا السبب تلعب كرة القدم، لذلك آمل أن أتمكن من القيام بذلك، وهو كان أحد أهدافي عندما جئت إلى هنا لأول مرة، لا يمكنني القول إنني لا أهتم بذلك، فأنا مهتم بالطبع».



وأضاف «أحاول دائما النظر إلى الأشياء التي تساعدني على العمل بجد لمحاولة تحقيق أهداف أكبر وأتطلع أيضا إلى الأشياء الأصغر فقط لأظل مركزا، هذه الأشياء تحفزني حقا».



ورأت الصحيفة أن دوافع صلاح وتصميمه دفعت الكثيرين، وعلى رأسهم المدير الفني يورغن كلوب، إلى تصنيف صلاح كأفضل لاعب في العالم.