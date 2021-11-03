قال المصنف الخامس عالميا النجم الإسباني رافايل نادال إنه يتطلع إلى العودة من الإصابة بالمشاركة في بطولة استعراضية للتنس في أبوظبي الشهر المقبل قبل أن يخوض مسابقة أخرى قبل بطولة أستراليا المفتوحة.

وعانى نادال من مشكلات في الظهر في بداية العام الحالي وانسحب من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو، وكانت مشاركته الأخيرة في أغسطس في بطولة واشنطن.

وأعلن نادال قبل بطولة أميركا المفتوحة أنه يعاني من إصابة في قدمه اليسرى وسيغيب حتى نهاية العام، لكنه قال أمس إنه ربما يعود للظهور في بطولة أبوظبي خلال الفترة 16-18 ديسمبر.

وقال نادال في حدث لشركة راعية في باريس: «خطتي اللعب في أبوظبي في ديسمبر، والمشاركة في بطولة أخرى قبل أستراليا المفتوحة. هذا هدفي ونحن نعمل بجدية على تحقيق ذلك».

وأضاف: «لا أعرف بالضبط متى سأعود، لكن يمكن القول إن هدفي هو محاولة العودة في أبوظبي في ديسمبر، وبعد ذلك بكل تأكيد مع بداية الموسم الجديد في يناير».

وسيحاول نادال الانفراد بالرقم القياسي وحصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير المقبل.