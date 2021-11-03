تفاقمت مشاكل برشلونة الإسباني الذي قرر قبل أيام معدودة التخلي عن مدربه الهولندي رونالد كومان لسوء النتائج بعدما خسر أيضا جهود نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بإعلانه أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في القلب.



وقال النادي الكاتالوني في بيان ان «أغويرو خضع لعملية تشخيصية وعلاجية من قبل د.جوزيب بروغادا. إنه غير متاح ليكون ضمن الفريق، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتم تقييم فعالية العلاج من أجل تحديد عملية شفائه».



ونقل المهاجم السابق لمان سيتي الإنجليزي الى المستشفى السبت بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس 0-0 في أول اختبار له بعد إنهاء الارتباط بكومان ومنح المسؤولية مؤقتا لسيرجي بارجوان.