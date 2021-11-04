تدخل الفنان وائل عبدالعزيز لنفي أنباء تم تداولها الساعات القليلة الماضية عن تدهور الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ونقلها إلى العناية المركزة، وألمح إلى وجود حملة ممولة لنشر الشائعات عن الحالة الصحية لشقيقته، وصلت إلى أكثر من 80 شائعة في أقل من شهر.



وأعلن نبأ تدهور الحالة الصحية لياسمين حساب ينتحل هوية الإعلامي المصري محمد الغيطي، وتدخل وائل سريعا ليطالبه بحذف الخبر من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: «يا أخي اتق الله.. وامسح الخبر الزفت ده»، وتم بالفعل حذف المنشور بعد تفاعل عدد كبير من النجوم مع كلمات وائل، وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة: «والله أنا قلقت جدا بجد، لا حول ولا قوه إلا بالله، ليه كده الإشاعات دي بس، في مواقع عجيبه كده كاتبين السخافات دي».



وبعدها قام وائل بفضح حملة الترويج لأنباء كاذبة عن شقيقته، ونشر عبر حسابه بموقع «فيسبوك» صورة لشائعة تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى العناية المركزة وعلق عليها: «يوميا خبر كاذب عليها لمدة شهر، وزاي ما يكون مدفوع له عشان يطلع عليها إشاعات، ادخلوا شوفوا كم الأخبار ما لا يقل عن 80 خبر كاذب».



وبعدها طمأن وائل الجميع على حالة شقيقته قائلا: «كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ارحموها شويه، هيا كويسة الحمد لله، وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة».



يذكر أن ياسمين عادت إلى القاهرة بعد رحلة علاج طويلة في سويسرا، ووجهت رسالة إلى جمهورها، حيث نشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى، مصحوبا بأغنية «هنغني كمان وكمان» للمطربة اللبنانية إليسا.