UNDER THE STADIUM LIGHTS

يتناول العمل القصة الحقيقية الملهمة لفريق كرة القدم في مدرسة ثانوية ببلدة صغيرة يتغلب على كل الصعاب للفوز ببطولة الولاية، ولكن سرعان ما يمر الفريق بالعديد من الصدمات في المراحل النهائية.

الفيلم من إخراج تود راندال، وبطولة مايلو جيبسون، لورانس فيشبورن، نويل جوغليمي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 11 الجاري.



MY HERO ACADEMIA: HEROES RISING





فيلم أنمي تدور أحداثه في قالب من اﻹثارة، حيث يوافق كل من «أول مايت» و«ديكو» على دعوة، موجهة إليهما لزيارة جزيرة «آي»، ويتحتم عليهما مواجهة خصم قوي يتخذ من الجزيرة بأكملها رهينة له.

الفيلم من إخراج كينجي ناغاساكي، وبطولة إريكا مينديز، برينا بالنسيا، جاستين برينر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 11 الجاري.

KING RICHARD



استنادا إلى قصة حقيقية، يسلط العمل الضوء على قصة صعود نجمتي رياضة التنس فينوس وسيرينا ويليامز، بعد سنوات عديدة من التدرب على يد والدهما ريتشارد ويليامز.



الفيلم من إخراج رينالدو ماركوس غرين، وبطولة ويل سميث، جون بيرنثال، توني جولدوين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 18 الجاري.