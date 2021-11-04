عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعها الثاني أمس الأربعاء بكامل أعضائها لمناقشة آلية عمل اللجنة وتحديد أولوياتها.



وقال رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي، إن الاجتماع تطرق إلى موضوع الاحتراف الرياضي والاستثمار، والتفرغ الرياضي، وإستراتيجية الحكومة المتعلقة بتطوير الشأن الرياضي خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على توجيه الدعوة إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لحضور اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الأحد المقبل للتنسيق حول تحديد أولويات اللجنة بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المشار إليها.



وذكر الطريجي ان الاجتماع تم بحضوره ومقرر اللجنة النائب مبارك العجمي وعضو اللجنة النائب عبدالله المضف.