بناء على تكليف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، عقد في قصر السيف أمس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



من جانب آخر، عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أول اجتماع لها أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية مرزوق الغانم.



وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة وعضو الشعبة النائب أسامة المناور والأمين العام للمجلس عادل اللوغاني. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها إقرار ميزانية الشعبة وتوزيع المجاميع الجيوسياسية الـعـربـيـة والإسـلامـيـة والآسيوية والدولية، إضافة إلى بحث الاستحقاقات البرلمانية الخارجية المقبلة وأولها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده بمدريد في الـ ٢٦ من الشهر الجاري.



من جانب آخر، استقبل الغانم أمس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.



وحضر الاجتماع رئيس الوفد الأوروبي سفن سيمن وأعضاء وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي النواب اسماعيل ارتوك وخوسيه رامون دياز وديانا ريبا آي جينير ورىتزارد كزارينسكي اضافة الى عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب أسامة المناور وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت كريستيان تودور.



وبحث اللقاء عددا من الموضوعات على رأسها المسيرة الديموقراطية في الكويت وآفاقها وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانين الكويتي والأوروبي إضافة إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.