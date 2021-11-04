سلطان العبدان



في ظل الترقب الذي يسود الشارع السياسي وانتظار الأوساط الاجتماعية، أكدت مصـادر نيابية مطلعـة لـ «الأنباء» أن تطمينات وصلتها بشأن قرب إصدار الدفعة الأولى من المشمولين بـ «العفو الكريم» أو العفو الخاص، متوقعة أن العفو سيصدر حسب المعلومات الواردة قبل الجلسة القادمة لمجلس الأمة.

وحول الخطوات الأخرى، بينت المصادر أنه من المتوقع ان تقدم الحكومة استقالتها مباشرة بعد إصدار العفو لتسقط جميع الاستجوابات المقدمة بالإضافة الى بعض الاستحقاقات السياسية الأخرى.

وكشفت المصادر عن آراء تطرح الآن بين مجاميع في «كتلة الـ 31» بشأن مشاركة 4 نواب من الكتلة بالحكومة القادمة بالإضافة الى ترشيح شخصين آخرين من قبلها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

من جانب آخر، قدم النائب د.حسن جوهر اقتراحا تقوم بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفع توصية إلى مجلس الوزراء وفقا للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بمنح مكافأة مالية استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم.