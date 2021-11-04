وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي: في إطار دور مجلس الأمة في متابعة مشاريع التنمية في الجهات والمؤسسات الحكومية كافة، لاسيما بالجهات التابعة لكم،



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



المشاريع التي تندرج ضمن خطة التنمية والموقف التعاقدي والتنفيذي لكل منها اعتبارا من عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وفي حال تأخر الإجراءات التعاقدية لأي منها خلال السنة المالية التي أقرت لها ميزانية يرجى موافاتي بأسباب تأخر إجراء التعاقد.