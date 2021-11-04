أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن البدء في توزيع 2486 سلة غذائية على الأسر المتعففة داخل الكويت، وذلك بدعم من «بيت الزكاة»، وأن المشروع يهدف إلى توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر الأكثر احتياجا.



وأوضح مدير إدارة المساعدات بجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي أن عدد الأسر المستفيدة 1243 أسرة حيث سيتم توزيع سلتين غذائيتين لكل أسرة قيمة كل سلة 30 د.ك.



وفيما يتعلق بمكونات السلة الغذائية قال الخالدي: تحتوي كل سلة على 17 صنفا من المواد الغذائية التي تحتاج اليها الأسرة، ومنها: اللحم، والأرز، والتمر، والزيت، والطحين، والحليب البودرة، والمعكرونة، والشعرية، والعدس، بالإضافة إلى الشاي والسكر والملح وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأخرى.



وأكد الخالدي أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين جمعية النجاة الخيرية وبيت الزكاة الكويتي، والتعاون المثمر في إقامة المشاريع الخيرية والدعوية.



وأشار إلى أن توزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة يعد شكلا من أشكال التكافل الاجتماعي بين المسلمين، ومساعدة غير القادرين منهم، وتخفيف معاناتهم. كما يساهم في إدخال البهجة والسعادة على هذه الأسر. وختم بتوجيه الشكر الى بيت الزكاة على دعمه المتواصل للأنشطة والمشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها، وحرصه على تغيير واقع المستفيدين إلى الأفضل من خلال هذه المشاريع.