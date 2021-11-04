مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الحكومة ممثلة في الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة وضعت أمامها تحديا يتمثل في تحقيق صفر إصابات بجائحة كورونا خلال الفترة القليلة القادمة، بعد أن نجحت في تحقيق صفر وفيات وتخفيض أعداد الإصابات ونسبة إشغال أجنحة كوفيد والعناية المركزة في المستشفيات إلى أدنى مستوى.

واستدركت بقولها إن تحقيق صفر إصابات لن يستتبعه وقف وإغلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الجائحة، والتي ستستمر في تقديم اللقاح لكل من لم يحصل عليه، وأيضا تغطية فئة الأطفال بين 5 و11 عاما فضلا عن الجرعة التنشيطية.

وثمنت جهود وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح التي وصفتها بأنها إيجابية ومخلصة ومتواصلة وحققت نتائج طيبة بفضل الله، وبفضل هذه الجهود المدعومة باستمرارية عطاءات الكوادر الطبية والمساندة، لافتة إلى أن الحكومة تدعم استمرار وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.

وجددت المصادر التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية في الأماكن المغلقة حفاظا على الصحة العامة وصحة الأفراد.