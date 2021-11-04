أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عمق ومتانة العلاقات بين الكويت ودول الاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون والعمل المشترك.



جاء ذلك في بيان صحافي لوزارة الدفاع خلال استقبال الشيخ حمد جابر العلي لرئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي د.سيفن سايمون وأعضاء الوفد البرلماني المرافق له وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد.



وأشاد الشيخ حمد جابر العلي خلال اللقاء بدور البرلمان الأوروبي وجهوده في مد جسور التواصل والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يشكله ذلك من أهمية في دعم المصالح المشتركة وتكريس مبدأ التعاون وتوحيد الجهود والمواقف تجاه الكثير من القضايا والموضوعات والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدولنا.



واستذكر المواقف المشرفة لدول الاتحاد الأوروبي في دعم الحق الكويتي عام 1990 والتي تجسدت في رفضها للغزو العراقي الغاشم منذ لحظاته الأولى ودورها الكبير في التحالف الدولي الذي شكل لتحرير الكويت من الاحتلال، مؤكدا ان ذلك موقفا نبيلا سيظل راسخا في ذاكرة الشعب الكويتي.



وقال ان «الشعب الكويتي آمن بالحرية وبالديموقراطية منذ نشأة بلاده والتي أسس فيها الآباء برلمانا يعد من البرلمانات الأعرق بالمنطقة إيمانا منهم بدور الشعوب في المشاركة بإدارة شؤون حياتهم ورسم خارطة مستقبلهم فكانت الكويت ومنذ تأسيسها داعمة ومشجعة للعمل البرلماني الذي يعزز من دور الشفافية في إدارة أمور وشؤون البلاد».



من جانبه، أعرب د.سايمون وفقا للبيان عن سعادته والوفد المرافق له بهذه الزيارة وتقدير البرلمان الاوروبي للكويت وما تحظى به من سمعة طيبة وتاريخ ديموقراطي عريق ودور مهم في التعاطي مع مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي برئاسة سفن سيمن وقد تم بحث عدد من أوجه العلاقة بين الكويت والاتحاد الأوروبي، إضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.