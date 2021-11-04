قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس إن التطبيق الحكومي الموحد للـخـدمـات الإلكتـرونية (سهل) هو باكورة التكامل في تقديم الخدمات الحكومي الإلكترونية للمستفيدين عبر ربط بيانات المستخدم بين مختلف الجهات لإنجاز المعاملات.



وأضافت الفارس في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر «التكامل والمعيارية في التطبيقات الحكومية» الذي تنظمه الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات أن التطبيق منصة حكومية لربط البيانات الحكومية ويمكن المستخدم من إنجاز معاملاته بـ «ضغطة زر» للوصول إلى تجربة مستخدم مرنة ومبسطة وسريعة.



وأوضحت أن إطلاق التطبيق يعد أولى ثمار إنشاء وزارة «شؤون الاتصالات» وبدأ بفكرة لمجموعة مبادرين تبناها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ثم انتقل من فكرة إلى تطبيق حكومي شاركت في إطلاقه 14 جهة حكومية حتى الآن.



وأوضحت أن ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في مختلف المجالات يحتم على الجميع جدية التعامل مع هذا التطور واتخاذ خطوات عملية ومتسارعة في طريق التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والعمل على دعم المشاريع والمبادرات التكنولوجية وتدريب الكوادر البشرية «ولعل هذا التوجه الحكومي ترجم بإنشاء وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».



وأشارت إلى تشكيل لجنة لوضع إطار تنظيمي للتطبيقات الإلكترونية الحكومية لتحقيق أعلى درجات الأمان وخصوصية البيانات مع ضرورة تكامل تلك الخدمات وتحقيق أفضل تجربة للمستخدمين وضمت اللجنة كوكبة من أصحاب الاختصاص والخبرة من الكوادر الوطنية.



وذكرت الفارس أن أحد أهداف وبرامج عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة هو التنسيق مع جهات الدولة من أجل السعي إلى إعادة هندسة إجراءاتها والتي ستسهم بشكل فعال في تسهيل رقمنة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات.