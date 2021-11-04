أعلن المتحدث الرسمي باسم تطبيق (سهل) الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية يوسف كاظم إضافة مجموعة من المميزات والخصائص الجديدة في التحديث الجديد للتطبيق عبر المتاجر الرقمية لأنظمة (iOS) و(Android) للهواتف الذكية لتسريع عملية إنجاز المعاملات الحكومية الإلكترونية.



وقال كاظم لـ (كونا) إن التحديث الجديد يتضمن إمكانية الاتصال مباشرة بوحدة الاتصال الحكومي (واصل) في حال مواجهة المستخدم أي مشكلة في استخدام التطبيق أو الوصول للخدمات الإلكترونية التي يتضمنها عبر استخدام زر (الاتصال) من واجهة التطبيق.



وأوضح أنه تمت إضافة خدمة خانة الاتصال داخل التطبيق علاوة على إتاحة الخدمات متعددة الخطوات لتمكين المستخدم من المضي في إنجاز تعاملاته عبر التنقل مباشرة من جهة حكومية لأخرى وتبسيط الإجراءات لإتمام المعاملة.



وأضاف أنه يمكن الآن استخدام خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة داخل التطبيق مع إضافة خاصية التشغيل الليلي الداكن بهدف التقليل من إجهاد العين وتقليل الضوء الأزرق الناتج من شاشة الهاتف علاوة على تفعيل خاصية إمكانية حذف الإشعارات من داخل التطبيق.



ودعا إلى ضرورة تحديث النسخة الجديدة من التطبيق من خلال المتاجر الرقمية حسب نظام الهاتف الذكي حتى يمكن تفعيل خانة الخدمات الخاصة بالخدمات الإلكترونية الحكومية.



وأكد أن التحديث الجديد سيسهم في تسريع عملية إنجاز المعاملات الحكومية الإلكترونية، منوها بجهود الهيئة العامة للمعلومات المدنية في جعل تطبيق (سهل) منصة قادرة على تبادل المعلومات والبيانات بسرعة أكبر فيما بين الجهات الحكومية.



وقال كاظم إن هذا التطبيق سيعزز من إطلاق خدمات متعددة الخطوات وخدمات إلكترونية مركبة من الوزارات والهيئات الحكومية مما سيصب في مصلحة المستخدمين من المواطنين والمقيمين.