أكد نائب رئيس غرفة الاعمال التجارية الجورجية الخاصة بشؤون آسيا والخليج العربي ديفيد تسيردافا ان بلاده ستسعى الى تقديم الاستثمار والسياحة والتعليم من خلال وسائل التعليم المختلفة سواء في الكويت او في جميع دول الخليج.



وأضاف ان عقد المنتدى التجاري في جورجيا ١٦ ديسمبر المقبل امر هام جدا، حيث سيجلب فوائد كبيرة للبلدين وسيعقب المنتدى اجتماعات مشتركة، حيث سيرتبط قطاع الاعمال في الكويت وجورجيا وستكون هناك اتصالات وفرص جديدة من حيث الاستثمار والإنتاج على حد سواء، ونأمل ان ينجح البدان في هذا الصدد.



وقدم ديفيد تسيردافا الشكر لدول الخليج وأثنى على تفاعل مختلف وسائل الاعلام، كما اعرب عن تطلعه لزيارة الكويت في القريب العاجل.



بدوره، أكد امين سر اتحاد الاعلام الالكتروني ورئيس تحرير صحيفة الارادة الالكترونية محمد ظافر العرادة ان جورجيا بها فرص متاحة للاستثمار، وتعتبر من الاسواق النشطة خلال العشرة اعوام الماضية، ونأمل ان يكون هنالك تعاون في المرحلة المقبلة لتنشيط التجارة والاستثمار في جورجيا.



وتقدم بالشكر الى غرفة الاعمال التجارية الجورجية الخاصة بشؤون آسيا والخليج العربي لاختياره مستشارا اعلاميا لها، معربا عن امله في ان يساهم في هذه الغرفة ويعمل بشكل متكاتف ومتعاون لتحقيق كل التطلعات بما يخص الاستثمار الجيد في جورجيا.



كما اكد العرادة اهمية المنتدى التجاري، مشيرا الى انه سيكون تأكيدا للأعمال التجارية للغرفة في جورجيا، معربا عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة بعد تعافي العالم من جائحة كوفيد-19 (كورونا) تطوير الاستثمار والسير بشكل ومباشر ومتسارع لتطوير الاستثمار في جمهورية جورجيا واستقطاب رؤوس الاموال والشركات التجارية الى جورجيا للاستثمار الجيد في عدة مدن سواء في العاصمة او المدن الاخرى.