أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.فريد اسد عمادي قرارا بتشكيل فريق عمل التحاور مع المتأثرين بالفكر المتشدد (المناصحة) باللجنة العليا لتعزيز الوسطية برئاسة مدير ادارة مركز تعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة.



وتضمن القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، تعيين كل من:



٭ د.صالح عبدالرحيم محمد السعيد ـ نائب الرئيس.



٭ د.أحمد ياجي راضي العنزي ـ عضوا.



٭ د.محمد حمد حمدان العتيبي ـ عضوا.



٭ أنور عيسى أحمد السليم ـ عضوا.



٭ نواف أحمد مريخان الرشيدي ـ عضوا.



٭ د.ناصر أحمد الجبري ـ عضوا.



٭ عواض متلع طريف العتيبي ـ عضوا.



٭ د.أحمد سعود فهيد المرشاد ـ عضوا ومقررا.



وتابع قرار وكيل الاوقاف ان الفريق يختص بالتحاور مع المتأثرين بالفكر المتطرف. وأضاف القرار أنه يبدأ عمل الفريق اعتبارا من تاريخ 1/11/2021 ولمدة ثلاثة أشهر.



وتصرف المكافأة حسب الجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40/2016 وفقا للضوابط.



وأضاف القرار «لا يستحق الموظف مكافأة فرق العمل إلا عن أول فريقين يكلف بهما خلال السنة المالية، على أن يراعي في جميع الأحوال أن يكون الحد الأقصى للمكافأة الشهرية المستحقة له عن الفريق الأول بنسبة 100% من الفئة المالية المقررة له، وعن الفريق الثاني بنسبة 50% من الفئة المالية المقررة».



واستطرد قرار وكيل الاوقاف: لا يتم صرف المكافأة للفئات المذكورة في المادة 5 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2011.



وشدد القرار على ضرورة التزام فريق العمل بما يلي:



1 ـ يجتمع في غير أوقات العمل الرسمية.



2 ـ يرفع للجنة الفنية تقرير دوري عن انجازاته وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.



3 ـ إعداد محاضر اجتماعات الفريق وتزويد اللجنة الفنية بنسخ منها.