القاهرة - هالة عمران ووكالات



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مناهج أبناء المصريين في الخارج للعام الدراسي 2021/2022، من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، موضحة أنه يمكن للطلاب الاطلاع على المناهج الدراسية «عبر الرابط التالي» https://sabroad.emis.gov.eg/



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها شرعت في تطوير المناهج من مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ووصل حاليا إلى الصف الرابع الابتدائي على مستوى بناء المواد التعليمية (الكتب وأدلة المعلم) وإلى الصف السادس على مستوى بناء أطر المناهج، ويستهدف هذا التطوير كل مراحل التعليم قبل الجامعي.



وتابعت الوزارة: يتم تطبيق هذه المناهج المطورة على نطاق جمهورية مصر العربية لجميع المدارس الحكومية والخاصة.



‏‎وكانت المناهج المطورة مناهج وثيقة الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين، تستهدف المواطنة من خلال إعادة بناء المصري القادر على التفكير والابتكار وحيث يتم تغيير الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويتم تقييمهم من خلالها، حيث تلعب التكنولوجيا دورا رئيسيا في عمليتي التعليم والتعلم.