القاهرة - ناهد إمام ووكالات



أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية يكون بديل الشهادات الورقية الخاصة بإثبات الحصول على لقاح كورونا.



وقالت وزارة الصحة والسكان إن قرار عدم دخول أي موظف الى مكتبه إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح هو قرار منذ 3 أسابيع، وتم اتخاذه من لجنة الأزمات والبطاقات تصدر برسوم عن طريق موقع وزارة الصحة.



وتابعت: الآن أصبح إثبات الحصول على اللقاح عبر التطبيق الإلكتروني.



وأضاف مصادر بوزارة الصحة: سيبدأ اعتبارا من اليوم تطبيق على الموبايل يبين ما إذا كان الشخص قد حصل على اللقاح أم لا ويكون مزودا بـ«كيو آر كود» وهو ما يسمى بجواز السفر الصحي أو الطبي ويقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف المواطن حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات.



وأكدت أنه لا توجد رجعة عن تطبيق قرار عدم دخول أي موظف إلى عمله إلا بعد الحصول على اللقاحات أو تقديم مسحات تفيد بأنه خال من كورونا كل أسبوع وبالتأكيد يتحمل نفقتها الموظف.



في سياق متصل، فتحت وزارة الصحة باب التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواليد من عام 2006 ليصبح متاحا للفئة العمرية من 15 عاما، بعد أن كان مسموحا به فقط من عمر 18 عاما.



وكشفت الوزارة عن توفير نحو 8 ملايين جرعة، من لقاح فايزر المعتمد لتطعيم الأطفال في تلك المرحلة العمرية.