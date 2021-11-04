القاهرة - خديجة حمودة ووكالات



تشهد الأحوال المدنية يوما تلو الآخر تطورا كبيرا، وفي تطور سريع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين المصريين، أتاح قطاع الأحوال المدنية ماكينات بالمولات تستخرج كافة الأوراق الثبوتية دون تدخل بشري للمرة الأولى مثل وثيقة الزواج والطلاق والوفاة، بالإضافة إلى وثائق الميلاد التي كانت متاحة قبل ذلك.



وبناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المصريين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بهم، يشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.



واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددا من الخدمات الجديدة، وبات المصريون يحصلون على الخدمة خلال دقائق، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم للخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.