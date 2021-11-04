الغردقة - ناهد إمام



واصل مؤتمر «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. الشباب العربي الأفريقي» المنعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، امس، فعالياته في اليوم الثاني، والذي يقام تحت رعاية اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية برئاسة د.هدى يسى، في دورته الـ 24 والمنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 5 الجاري.



وأكدت د.هدى يسى، في كلمتها امس على أهمية التعليم الفني في سوق العمل وأهمية المدارس الفندقية لما لها من دور مهم في تنشيط الحركة السياحية وتوافر العمالة المؤهلة للعمل في ذلك القطاع، مؤكدة إيمانها بدعم ريادة الأعمال بصورة متواصلة وتذليل أي عقبات تواجههم.



من جانبها، قالت ميراي دي جروت رئيس اللجنة العربية الأوروبية باتحاد المستثمرات العرب في بلجيكا ان اتحاد المستثمرات العرب حرص على تأسيس اللجنة العربية - الأوروبية وأن القارة الأوروبية مازالت تتمتع بفرص للشباب من الخارج، مشيرة إلى أن الوقت حاليا مؤهل لزيادة التعاون بين أفريقيا وأوروبا في التحول الرقمي الذي سيخدم السكان والمواطن الأفريقي، حيث إن أفريقيا تحتاج إلى التمويل لتمويل المشروعات.