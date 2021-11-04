القاهرة - مجدي عبدالرحمن



سجلت لجنة التعليم في مجلس النواب المصري برئاسة د.سامي هاشم اول فيتو علني ضد تحصيل رسوم تسليم التابلت للطلاب في جميع المدارس وطالبت الحكومة في تقرير عاجل بصرفه مجانا مراعاة لظروف الطلاب وأولياء أمورهم.



وكانت اللجنة قد فوجئت كما يقول حسام المندوه الحسيني القيادي في اللجنة البرلمانية بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلزام الطالب بسداد مبلغ تأمين التابلت شرطا لتسليم الأجهزة لطلاب الصف الأول الثانوي العام، موضحة أن التأمين يضمن للطالب تصليح الجهاز على حساب شركة التأمين في حالة تعرضه للتلف أو حدوث مشكلة، مشيرة إلى أن المدارس ملزمة بتسلم إيصال سداد تأمين التابلت من الطلاب مع باقي الأوراق المطلوبة، منها صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر، مع قيام الأب أو الأم بتوقيع إقرار بتسلم التابلت بجميع محتوياته من المدرسة.