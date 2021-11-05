قررت الدول الأعضاء في تحالف «أوپيك+» أمس الاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل مع 400 ألف برميل في اليوم في ديسمبر المقبل، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر للجم ارتفاع الأسعار.



وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط في بيان نشر، بعد قمة جمعت أعضاءها الـ 13 وحلفاءهم العشرة في إطار تحالف «أوپيك+»، أن الإنتاج الشهري للتحالف سيرفع إلى 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر.



وقالت مصادر في أوپيك+ إن الولايات المتحدة لديها قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج بنفسها إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي.



وبعدما قفزت أسعار النفط أمس بأكثر من 2.7%، قلصت مكاسبها إلى أقل من 2% بعد الإعلان عن نتائج الاجتماع، إذ وصل خام برنت إلى 83.33 دولارا للبرميل مرتفعا بنسبة 1.6%، فيما بلغ ارتفاع الخام الأميركي 1.37% إلى 81.97 دولارا للبرميل.