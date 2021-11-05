صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) مشعل التنيب بأنه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا فإنها لم تقف عائقا أمام الشركة وإدارتها للاستمرار في تحقيق أهدافها والإنجازات المتميزة، حيث أضافت الشركة جائزتين إقليميتين لمحفظتها التاريخية من الجوائز الإقليمية والدولية التي تحققت بفضل الأداء المتميز لكل العاملين في جميع المجالات التشغيلية الفنية والإدارية في الشركة وكذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية وتبني أفضل الممارسات التي تضمن استدامة تقديم خدمات تزويد الطائرات بالوقود بجودة عالية.