أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة. حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء على جميع عملاء شريحة Bvloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الـ 30 لهذا العام وهم كل من: طيبة محمد علي السلطان، يمان مؤتمن محمد الجاهوش، هاجر علي مروي المطيري، منار أحمد محمد السعيدي، خالد عمرو أحمد أسعد عوض.